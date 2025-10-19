Илья Малинин выиграл этап Гран-при ISU в Анже, у серебряного призёра на 40 баллов меньше

Двукратный чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей за два проката 280,95. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при ISU. Мужчины. Итоговые результаты:

1. Илья Малинин (США) — 321,00.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 280,95.

3. Ника Эгадзе (Грузия) — 259,41.

4. Лукас Бричги (Швейцария) — 249,04.

5. Франсуа Пито (Франция) — 233,98.

6. Эндрю Торгашёв (США) — 233,36.