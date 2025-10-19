Софья Смагина рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

Российская фигуристка Софья Смагина, ставшая серебряным призёром этапа Гран-при России среди юниоров, рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

— Расскажите немного о себе. Как вы начали заниматься фигурным катанием?

— Начала заниматься фигурным катанием, потому что была очень активным ребёнком. Мы пришли в секцию, был набор только на фигурное катание, туда меня отдали родители. Мне понравилось, и я продолжила кататься. Семья со спортом никак не связана.

— Помните свою первую тренировку на льду?

— Да, это было очень забавно. Достаточно быстро отошла от бортика и начала кататься в центре катка (улыбается).

— А первое соревнование?

— Да, помню. Это было рядом с домом. Я тогда упала ещё с одинарного сальхова. Но эмоции всё равно остались приятными. По-моему, тогда не завоевала никакую медаль.

— У кого вы начинали свой путь в спорте?

— Сначала я начала тренироваться в секции, рядом с домом. Потом уже через какое-то время перешла к Сергею Дмитриевичу Давыдову, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.