Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Смагина рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

Софья Смагина рассказала, как начала заниматься фигурным катанием
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Софья Смагина, ставшая серебряным призёром этапа Гран-при России среди юниоров, рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

— Расскажите немного о себе. Как вы начали заниматься фигурным катанием?
— Начала заниматься фигурным катанием, потому что была очень активным ребёнком. Мы пришли в секцию, был набор только на фигурное катание, туда меня отдали родители. Мне понравилось, и я продолжила кататься. Семья со спортом никак не связана.

— Помните свою первую тренировку на льду?
— Да, это было очень забавно. Достаточно быстро отошла от бортика и начала кататься в центре катка (улыбается).

— А первое соревнование?
— Да, помню. Это было рядом с домом. Я тогда упала ещё с одинарного сальхова. Но эмоции всё равно остались приятными. По-моему, тогда не завоевала никакую медаль.

— У кого вы начинали свой путь в спорте?
— Сначала я начала тренироваться в секции, рядом с домом. Потом уже через какое-то время перешла к Сергею Дмитриевичу Давыдову, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Эксклюзив
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android