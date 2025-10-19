Скидки
Софья Смагина раскрыла, какой совет от Сергея Давыдова запомнила на всю жизнь

Серебряный призёр этапа Гран-при России среди юниоров Софья Смагина рассказала, какой совет от своего тренера Сергея Давыдова запомнила на всю жизнь.

— Какие у вас были первые впечатления от тренировок в группе Сергея Дмитриевича?
— Мне очень понравилось. Все тренеры ко мне сразу относились хорошо. Ну и до сих пор нравится (улыбается).

— Что вам больше всего нравится в Сергее Дмитриевиче как в специалисте?
— Мне нравится его спокойствие, настойчивость и характер. Он всегда спокоен и в то же время сосредоточен.

— Есть ли совет от него, который вы запомнили на всю жизнь?
— Сохранять спокойствие и идти только вперёд, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

