Софья Смагина раскрыла, какой совет от Сергея Давыдова запомнила на всю жизнь

Серебряный призёр этапа Гран-при России среди юниоров Софья Смагина рассказала, какой совет от своего тренера Сергея Давыдова запомнила на всю жизнь.

— Какие у вас были первые впечатления от тренировок в группе Сергея Дмитриевича?

— Мне очень понравилось. Все тренеры ко мне сразу относились хорошо. Ну и до сих пор нравится (улыбается).

— Что вам больше всего нравится в Сергее Дмитриевиче как в специалисте?

— Мне нравится его спокойствие, настойчивость и характер. Он всегда спокоен и в то же время сосредоточен.

— Есть ли совет от него, который вы запомнили на всю жизнь?

— Сохранять спокойствие и идти только вперёд, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.