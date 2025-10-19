Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малинин — об Анже: нравится, что здесь поддерживают всех, не смотря на национальность

Малинин — об Анже: нравится, что здесь поддерживают всех, не смотря на национальность
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин поделился впечатлениями от французского города Анже, где прошёл первый этап Гран-при ISU. Малинин одержал победу в мужском одиночном катании, за две программы фигурист получил 321 балл.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
19 октября 2025, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
321.00
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
280.95
3
Ника Эгадзе
Грузия
259.41

«Очень понравилось кататься тут, безумно красивый город. Мне особенно нравится, что публика здесь поддерживает всех спортсменов, не смотря на национальность», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей за два проката 280,95. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.

Материалы по теме
Илья Малинин выиграл этап Гран-при ISU в Анже, у серебряного призёра на 40 баллов меньше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android