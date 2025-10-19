Малинин — об Анже: нравится, что здесь поддерживают всех, не смотря на национальность

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин поделился впечатлениями от французского города Анже, где прошёл первый этап Гран-при ISU. Малинин одержал победу в мужском одиночном катании, за две программы фигурист получил 321 балл.

«Очень понравилось кататься тут, безумно красивый город. Мне особенно нравится, что публика здесь поддерживает всех спортсменов, не смотря на национальность», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей за два проката 280,95. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.