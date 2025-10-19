Скидки
«Буду рад пойти по его стопам». Малинин — о победе на ОИ вслед за Нэйтаном Ченом

Комментарии

Двукратный чемпион мира Илья Малинин, выигравший первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию, который прошёл во французском Анже, рассказал, что хотел бы пойти по стопам олимпийского чемпиона (2022) Нэйтана Чена и тоже победить на Играх.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
19 октября 2025, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
321.00
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
280.95
3
Ника Эгадзе
Грузия
259.41

Чен, как и Малинин, сотрудничал с тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Нэйтан — один из моих любимых фигуристов в истории нашего спорта. Он сделал много для фигурного катания, особенно в техническом плане, превосходя всех. Он меня вдохновляет на новые свершения. Буду рад пойти по его стопам», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Нэйтан Чен — олимпийский чемпион Игр в Пекине в командном и одиночном соревнованиях, трёхкратный чемпион мира.

