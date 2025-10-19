Софья Смагина рассказала, с кем из своей группы общается чаще всего

Российская фигуристка Софья Смагина, выступающая в одиночном катании, рассказала, с кем наиболее тесно из спортсменов своей группы поддерживает общение.

— С кем в группе Давыдова вы чаще всего общаетесь?

— Общаюсь со Львом Лазаревым, Настей Уткиной, Марией Гордеевой, Лизой Куликовой, Вероникой Яметовой. А вообще общаюсь со всеми. У нас в группе всегда дружеская обстановка, очень приятно с ними находиться, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Софье Смагиной 14 лет. Она тренируется в московском ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Фигуристка является серебряным призёром этапа Гран-при России среди юниоров (2025), серебряным призёром первенства Москвы.