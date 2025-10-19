Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Смагина — о Лазареве: если пересекаемся на соревнованиях, всегда желаем удачи

Смагина — о Лазареве: если пересекаемся на соревнованиях, всегда желаем удачи
Комментарии

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала о взаимоотношениях с чемпионом России среди юниоров Львом Лазаревым.

— Здесь также выступал Лев Лазарев. Вы ходили смотреть его прокаты? Поддерживаете друг друга?
— Видела его выступления, они мне очень понравились. Мы поддерживаем друг друга на соревнованиях. Поддерживаем в переписке, а если пересекаемся, всегда желаем удачи. С достижениями тоже поздравляем друг друга, конечно, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.

Материалы по теме
Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров? Юноши задают тренды, а девушки не готовы к сезону: как прошли контрольные прокаты юниоров?
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Эксклюзив
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android