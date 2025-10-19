Смагина — о Лазареве: если пересекаемся на соревнованиях, всегда желаем удачи

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала о взаимоотношениях с чемпионом России среди юниоров Львом Лазаревым.

— Здесь также выступал Лев Лазарев. Вы ходили смотреть его прокаты? Поддерживаете друг друга?

— Видела его выступления, они мне очень понравились. Мы поддерживаем друг друга на соревнованиях. Поддерживаем в переписке, а если пересекаемся, всегда желаем удачи. С достижениями тоже поздравляем друг друга, конечно, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.