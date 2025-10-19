Софья Смагина поделилась, чем любит заниматься в свободное время

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, что в свободное время любит собирать алмазную мозаику, изучать биологию и гулять на свежем воздухе.

— Есть ли у вас какие-то хобби?

— Мне очень нравится собирать алмазную мозаику, картины по номерам, очень нравится изучать биологию.

— Чем в свободное время занимаетесь?

— Как учусь, так и собираю алмазную мозаику, а ещё люблю погулять на свежем воздухе, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

14-летняя Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.