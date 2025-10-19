Смагина: из обычной школы я перешла в онлайн-школу, мне это намного удобнее

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, почему перешла на онлайн-обучение, трудно ли ей было адаптироваться к такому формату.

— А вы учитесь в обычной школе или в онлайн-школе?

— Из обычной школы я перешла в онлайн-школу, мне это намного удобнее. Также занимаюсь с некоторыми репетиторами.

— Тяжело ли было адаптироваться к онлайн-школе?

— Нет, мне это далось легко и очень понравилось, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

14-летняя Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.