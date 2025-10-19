Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Смагина: Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией

Смагина: Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией
Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, чем её привлекают серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

— Были ли у вас какие-то кумиры в детстве?
— Да, есть кумиры. Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева и Михаил Коляда — они очень мне нравятся.

— Чем они вас привлекают?
— Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией. Михаил Коляда нравится своим потрясающим катанием. А Камила Валиева очень стойкий человек, у неё очень красивое катание.

— А сейчас у вас есть кумиры?
— Да. Это всё те же Аня Щербакова и Саша Трусова. И ещё мне очень нравится, как катается Аделия Петросян, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

