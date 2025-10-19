Скидки
Фигурное катание

Илья Малинин заявил, что после олимпийского сезона покажет новый прыжок

Илья Малинин заявил, что после олимпийского сезона покажет новый прыжок
Комментарии

Двукратный чемпион мира Илья Малинин, выигравший первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию, который прошёл во французском Анже, заявил, что после олимпийского сезона покажет новый прыжок.

«Это будет сюрприз. Вы узнаете об этом позже. Думаю, что покажу прыжок в следующем году после олимпийского сезона, чтобы не получить травму», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на первом этапе Гран-при ISU занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей за два проката 280,95. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.

