Илья Малинин заявил, что после олимпийского сезона покажет новый прыжок

Двукратный чемпион мира Илья Малинин, выигравший первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию, который прошёл во французском Анже, заявил, что после олимпийского сезона покажет новый прыжок.

«Это будет сюрприз. Вы узнаете об этом позже. Думаю, что покажу прыжок в следующем году после олимпийского сезона, чтобы не получить травму», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на первом этапе Гран-при ISU занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Он получил от судей за два проката 280,95. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.