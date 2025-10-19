«Пытались найти ответ». Сяо Хим Фа рассказал о работе с психологом

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, который занял второе место на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), рассказал о работе с психологом.

«Работали над тем, как я могу быть довольным собой без особого давления. С учётом факта, что это олимпийский сезон, могу соревноваться и допускать ошибки. Это нормально. Пытались найти ответ», — передаёт слова Сяо Хим Фа корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Адам Сяо Хим Фа получил от судей за два проката 280,95. Победителем стал американец Илья Малинин с результатом 321 балл. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.