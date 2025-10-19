Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Скучаю по своей родной стране». Эгадзе — о специфике своих программ

«Скучаю по своей родной стране». Эгадзе — о специфике своих программ
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о специфике своих программ после первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже.

«Эта программа посвящена Грузии, где я родился. К сожалению, не могу там тренироваться, поэтому решил показать, что очень скучаю по своей родной стране. В произвольной программе пытаюсь показать свои позитивные стороны, как важно быть расслабленным, уверенным», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Тройку призёров первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026 замкнул Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов грузинского спортсмена составила 259,41.

Материалы по теме
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android