«Скучаю по своей родной стране». Эгадзе — о специфике своих программ

Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о специфике своих программ после первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже.

«Эта программа посвящена Грузии, где я родился. К сожалению, не могу там тренироваться, поэтому решил показать, что очень скучаю по своей родной стране. В произвольной программе пытаюсь показать свои позитивные стороны, как важно быть расслабленным, уверенным», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Тройку призёров первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026 замкнул Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Сумма баллов грузинского спортсмена составила 259,41.