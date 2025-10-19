Скидки
Смагина — об ОИ-2022: было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась

Смагина — об ОИ-2022: было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась
Комментарии

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, что на Олимпийских играх в Пекине болела за Александру Трусову (Игнатову) и Камилу Валиеву.

— Олимпиаду смотрели?
— Конечно. Я болела за Сашу Трусову, Аню Щербакову, ну и за Камилу Валиеву. Мне они нравились в тот момент. Даже не могла выбрать, кого бы я хотела поставить на первое место. Было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.

