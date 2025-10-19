Смагина — об отборе на ОИ: понравилось, как выступили наши ребята. Они большие молодцы

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, следила ли за квалификационным турниром к Олимпиаде.

— За олимпийской квалификацией следили?

— Да, следила. Мне понравилось, как выступили наши ребята. Они большие молодцы.

— А в целом зарубежные старты смотрите? Кого можете выделить из иностранцев?

— Некоторые смотрю. Мне очень нравятся фигуристки из Японии, но вот конкретно кого-то выделить не могу.

— Чем они вам нравятся?

— Своими прыжками и некоторыми программами, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России и серебряным призёром первенства Москвы.