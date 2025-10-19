Ученик Тутберидзе прокомментировал свою первую медаль Гран-при в карьере

Грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал свою первую медаль Гран-при в карьере. Он замкнул тройку призёров первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.

«Очень рад наконец-то получить [медаль]. До этого пять раз я был на четвёртом месте. Меня это, конечно, заставляло работать лучше, тренироваться больше, но хотелось и победить. Сейчас рад наконец-то завоевать медаль», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Двукратный чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.