Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе прокомментировал свою первую медаль Гран-при в карьере

Ученик Тутберидзе прокомментировал свою первую медаль Гран-при в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал свою первую медаль Гран-при в карьере. Он замкнул тройку призёров первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. Сумма баллов Эгадзе составила 259,41.

«Очень рад наконец-то получить [медаль]. До этого пять раз я был на четвёртом месте. Меня это, конечно, заставляло работать лучше, тренироваться больше, но хотелось и победить. Сейчас рад наконец-то завоевать медаль», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Двукратный чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

Материалы по теме
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android