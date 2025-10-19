Илья Малинин прокомментировал победу на этапе Гран-при в Анже

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«Очень рад, что приехал сюда, поучаствовал в соревнованиях. За несколько недель до [турнира] немного волновался. Не знал, не произойдёт ли что-то за эти пару недель до моего приезда в Анже, как буду чувствовать себя. Но сейчас всё хорошо», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе.