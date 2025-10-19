Илья Малинин прокомментировал победу на этапе Гран-при в Анже
Поделиться
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
19 октября 2025, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
321.00
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
280.95
3
Ника Эгадзе
Грузия
259.41
«Очень рад, что приехал сюда, поучаствовал в соревнованиях. За несколько недель до [турнира] немного волновался. Не знал, не произойдёт ли что-то за эти пару недель до моего приезда в Анже, как буду чувствовать себя. Но сейчас всё хорошо», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
19:00
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
17:54
-
17:51
-
17:45
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:35
-
17:31
-
17:28
-
17:20
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:24
-
16:20
-
16:13
-
15:41
-
15:18
-
15:18
-
15:15
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:09
-
15:04
-
15:00
-
14:59