Илья Малинин прокомментировал победу на этапе Гран-при в Анже

Илья Малинин прокомментировал победу на этапе Гран-при в Анже
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
19 октября 2025, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
321.00
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
280.95
3
Ника Эгадзе
Грузия
259.41

«Очень рад, что приехал сюда, поучаствовал в соревнованиях. За несколько недель до [турнира] немного волновался. Не знал, не произойдёт ли что-то за эти пару недель до моего приезда в Анже, как буду чувствовать себя. Но сейчас всё хорошо», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

