Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сяо Хим Фа: чувствовал давление, потому что это олимпийский сезон

Сяо Хим Фа: чувствовал давление, потому что это олимпийский сезон
Комментарии

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа высказался о давлении, которое он испытывал в начале сезона. На первом этапе Гран-при ISU спортсмен занял второе место, набрав 280,95 балла.

«В начале сезона не чувствовал себя хорошо, чувствовал давление. Конечно, потому что это олимпийский сезон. Много тренировался, но не всё получалось. Потом поговорил со своими тренерами, в том числе о том, почему я люблю фигурное катание, что в нём хочу сделать. Теперь всё хорошо. Неважно, что случается на конкретном соревновании или в жизни. Важно, что ты должен просто наслаждаться жизнью», — передаёт слова Сяо Хим Фа корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
«Пытались найти ответ». Сяо Хим Фа рассказал о работе с психологом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android