Сяо Хим Фа: чувствовал давление, потому что это олимпийский сезон

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа высказался о давлении, которое он испытывал в начале сезона. На первом этапе Гран-при ISU спортсмен занял второе место, набрав 280,95 балла.

«В начале сезона не чувствовал себя хорошо, чувствовал давление. Конечно, потому что это олимпийский сезон. Много тренировался, но не всё получалось. Потом поговорил со своими тренерами, в том числе о том, почему я люблю фигурное катание, что в нём хочу сделать. Теперь всё хорошо. Неважно, что случается на конкретном соревновании или в жизни. Важно, что ты должен просто наслаждаться жизнью», — передаёт слова Сяо Хим Фа корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.