Ученик Тутберидзе рассказал, что на него повлияли тренировки с Сяо Хим Фа

Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется у Этери Тутберидзе, рассказал, что на него повлияли тренировки с Адамом Сяо Хим Фа из Франции.

«Для меня было важно, что я поехал в лагерь Бенуа Ришо. Это было что-то новое. Работали три недели, в том числе я тренировался с Адамом. Было интересно посмотреть, как он готовится к этому олимпийскому сезону, как тренируется и выступает. Это было очень интересно для меня», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

На первом этапе Гран-при ISU Эгадзе занял третье место с результатом 259,41 балла. Сяо Хим Фа стал вторым (280,95). Победу одержал двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин (321).

