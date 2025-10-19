«Коты — моя терапия». Малинин рассказал о работе с психологом

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о работе с психологом. Он стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Спортсмен исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«Для меня это что-то новое — говорить с ментал-коучами, кроме моих котов, конечно. Они моя терапия сейчас. Однажды я, быть может, возьму их с собой на соревнования», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Второе место на турнире занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа. Тройку призёров замкнул грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется в штабе Этери Тутберидзе.