Главная Фигурное катание Новости

Малинин: пытаюсь понять, как быть на 100% готовым к Олимпийским играм

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о подготовке к Олимпийским играм. Ранее он стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Спортсмен исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«В этом сезоне перестал думать о своих результатах, о том, где я, пытался просто понять, как мне быть на 100% готовым всегда, в том числе на Олимпийских играх. Конечно, бывают ошибки, что-то не получается, но я сосредоточен на решении этого вопроса», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

