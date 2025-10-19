Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Эгадзе рассказал, что психолог посоветовал ему водить машину для спокойствия

Эгадзе рассказал, что психолог посоветовал ему водить машину для спокойствия
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется у Этери Тутберидзе, рассказал, что психолог посоветовал ему водить машину для спокойствия.

«Работал с психологом два-три года назад. Тогда точно стал более спокойным. Он сказал, что я расслабляюсь, когда вожу машину. Но, к сожалению, моя машина только в Грузии, поэтому рад, когда возвращаюсь туда», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

На первом этапе Гран-при ISU Эгадзе занял третье место, набрав 259,41 балла. Сяо Хим Фа стал вторым (280,95). Победу одержал двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин (321).

Материалы по теме
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android