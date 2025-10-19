Эгадзе рассказал, что психолог посоветовал ему водить машину для спокойствия

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется у Этери Тутберидзе, рассказал, что психолог посоветовал ему водить машину для спокойствия.

«Работал с психологом два-три года назад. Тогда точно стал более спокойным. Он сказал, что я расслабляюсь, когда вожу машину. Но, к сожалению, моя машина только в Грузии, поэтому рад, когда возвращаюсь туда», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

На первом этапе Гран-при ISU Эгадзе занял третье место, набрав 259,41 балла. Сяо Хим Фа стал вторым (280,95). Победу одержал двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин (321).