Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин объяснил смысл своей новой произвольной программы

Илья Малинин объяснил смысл своей новой произвольной программы
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин объяснил смысл своей новой произвольной программы. Ранее он стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Спортсмен исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«Моя программа посвящена истории моей жизни со всеми сложностями, преградами. Люди могут найти в ней ответы, как справляться со сложностями. Жизнь полна множества противоречий, в ней важно не останавливаться, а постоянно развиваться. Важно то, каким человеком ты будешь на выходе», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
Малинин: пытаюсь понять, как быть на 100% готовым к Олимпийским играм
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android