Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин объяснил смысл своей новой произвольной программы. Ранее он стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Спортсмен исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«Моя программа посвящена истории моей жизни со всеми сложностями, преградами. Люди могут найти в ней ответы, как справляться со сложностями. Жизнь полна множества противоречий, в ней важно не останавливаться, а постоянно развиваться. Важно то, каким человеком ты будешь на выходе», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.