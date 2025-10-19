«Это фамильная традиция». Малинин — о том, что родители говорят ему перед стартами

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о словах родителей перед стартами. Ранее он стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Спортсмен исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«Всегда, когда выхожу на соревнования, важно думать, может случиться всё что угодно. Это как философия для меня. Мои родители всегда говорили об этом. Им говорили это же, когда они катались. Я бы сказал, это фамильная традиция. И это действительно работает», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.