Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это фамильная традиция». Малинин — о том, что родители говорят ему перед стартами

«Это фамильная традиция». Малинин — о том, что родители говорят ему перед стартами
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о словах родителей перед стартами. Ранее он стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Спортсмен исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп.

«Всегда, когда выхожу на соревнования, важно думать, может случиться всё что угодно. Это как философия для меня. Мои родители всегда говорили об этом. Им говорили это же, когда они катались. Я бы сказал, это фамильная традиция. И это действительно работает», — передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
Итальянцев «топят» судьи накануне домашней Олимпиады? В фигурке опять полыхает
Итальянцев «топят» судьи накануне домашней Олимпиады? В фигурке опять полыхает
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android