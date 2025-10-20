Тельнов и Дрожжина оценили свои прокаты РТ и ПТ на этапе юниорского Гран-при в Москве

Российские фигуристы-юниоры Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свои прокаты на победном для себя этапе Гран-при в Москве.

— Что думаете о выступлении в ритм-танце?

Тельнов: Могу сказать, что прокат был удачным. Мы смогли показать хореографию, эмоции, а также насладились танцем. Но всё же всегда можно делать ещё лучше. То есть могли что-то не доделать, где-то могли получше с эмоциями поиграть. То есть нет потолка — всегда надо расти. Что сказали тренеры? Они были рады, довольны.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольного танца?

Дрожжина: Выступление прошло в целом хорошо. Были, конечно, помарки, какие-то ошибки. Будем всё улучшать, но в целом, мне кажется, мы довольны.

Тельнов: Поддержу Дашу, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.