Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тельнов и Дрожжина оценили свои прокаты РТ и ПТ на этапе юниорского Гран-при в Москве

Тельнов и Дрожжина оценили свои прокаты РТ и ПТ на этапе юниорского Гран-при в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы-юниоры Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свои прокаты на победном для себя этапе Гран-при в Москве.

— Что думаете о выступлении в ритм-танце?
Тельнов: Могу сказать, что прокат был удачным. Мы смогли показать хореографию, эмоции, а также насладились танцем. Но всё же всегда можно делать ещё лучше. То есть могли что-то не доделать, где-то могли получше с эмоциями поиграть. То есть нет потолка — всегда надо расти. Что сказали тренеры? Они были рады, довольны.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольного танца?
Дрожжина: Выступление прошло в целом хорошо. Были, конечно, помарки, какие-то ошибки. Будем всё улучшать, но в целом, мне кажется, мы довольны.
Тельнов: Поддержу Дашу, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выиграли 1-й этап Гран-при России среди юниоров в танцах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android