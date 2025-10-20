«Танцуем, как на дискотеке 90-х, зажигаем». Дарья Дрожжина — о новом ритм-танце

Российские фигуристы-юниоры Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в танцах на льду, рассказали о задумке и процессе постановки нового ритмического танца на текущий сезон.

— Расскажите немного о ритм-танце.

Дрожжина: В нём мы просто танцуем, как на дискотеке 90-х, зажигаем.

Тельнов: Наслаждаемся танцем без каких-либо напрягов, комплексов. Просто наслаждаемся и танцуем. И это так и происходит на льду.

— Кто поставил вам программу? Быстро ли нашли идею?

Тельнов: Сергей Сергеевич Плишкин — наш любимый тренер. Ну, у нас все любимые тренеры. Достаточно быстро скатались.

Дрожжина: Изначально мы думали взять другую музыку, но потом всё-таки склонились к этой. Поставили программу довольно-таки быстро, без каких-либо проблем.

— А как именно она ставилась?

Дрожжина: Наверное, у Сергея Сергеевича уже была какая-то задумка в голове. Уже он распределил элементы в программе и постепенно просто ставили, пробовали какие-то связки, шаги. И накатывали.

— Что самое сложное в этой программе?

Дрожжина: Не выглядеть к концу программы уставшими. Вот как начали задорно, так же и закончить.

Тельнов: И чтоб скорость самого танца оставалась, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.