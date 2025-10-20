Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тельнов: у нашей пары такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать

Тельнов: у нашей пары такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выигравшие первый этап Гран-при среди юниоров в танцах на льду, заявили, что одной из поставленных на турнир задач было получение наслаждения от собственного выступления.

— Какая задача стояла на этот этап Гран-при?
Дрожжина: Просто кататься чисто. Показать всё, что мы можем.
Тельнов: Да. Ну и насладиться танцем. Я чисто про нашу пару говорю, что у нас такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать. Понятное дело, есть хореография, техника, это всё понятно. Но когда ты начинаешь входить в этот танец душой, то не следишь за техникой, а просто танцуешь и наслаждаешься. Чуть другие ощущения появляются, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Эксклюзив
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android