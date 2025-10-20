Тельнов: у нашей пары такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выигравшие первый этап Гран-при среди юниоров в танцах на льду, заявили, что одной из поставленных на турнир задач было получение наслаждения от собственного выступления.

— Какая задача стояла на этот этап Гран-при?

Дрожжина: Просто кататься чисто. Показать всё, что мы можем.

Тельнов: Да. Ну и насладиться танцем. Я чисто про нашу пару говорю, что у нас такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать. Понятное дело, есть хореография, техника, это всё понятно. Но когда ты начинаешь входить в этот танец душой, то не следишь за техникой, а просто танцуешь и наслаждаешься. Чуть другие ощущения появляются, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.