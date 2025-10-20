Тельнов — о победе на этапе ЮГП в Москве: оценка — 6-7 из 10. Можно всегда что-то улучшить

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, дали оценку своему выступлению на первом этапе Гран-при России, на котором одержали победу.
— Что думаете о выступлении на турнире в целом? Поделитесь впечатлениями от завоёванного золота.
Дрожжина: Я считаю, что турнир прошёл очень хорошо. Заняли первое место. Это хорошее начало. Будем стараться двигаться дальше.
Тельнов: Очень рады и довольны тем, что результат после долгих тренировок наконец-таки был получен. Мы очень рады, что смогли наконец-таки собраться и показать то, что мы умеем.
— Какую оценку можете себе поставить?
Дрожжина: 8-9 из 10. Всегда есть куда улучшаться.
Тельнов: 6-7. Ну, как я говорил ранее, можно всегда что-то улучшить. Нет потолка, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.