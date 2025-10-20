Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тельнов — о победе на этапе ЮГП в Москве: оценка — 6-7 из 10. Можно всегда что-то улучшить

Тельнов — о победе на этапе ЮГП в Москве: оценка — 6-7 из 10. Можно всегда что-то улучшить
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, дали оценку своему выступлению на первом этапе Гран-при России, на котором одержали победу.

— Что думаете о выступлении на турнире в целом? Поделитесь впечатлениями от завоёванного золота.
Дрожжина: Я считаю, что турнир прошёл очень хорошо. Заняли первое место. Это хорошее начало. Будем стараться двигаться дальше.
Тельнов: Очень рады и довольны тем, что результат после долгих тренировок наконец-таки был получен. Мы очень рады, что смогли наконец-таки собраться и показать то, что мы умеем.

— Какую оценку можете себе поставить?
Дрожжина: 8-9 из 10. Всегда есть куда улучшаться.
Тельнов: 6-7. Ну, как я говорил ранее, можно всегда что-то улучшить. Нет потолка, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Эксклюзив
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android