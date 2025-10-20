Скидки
Фигурное катание

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов рассказали о новом произвольном танце

Российские фигуристы-юниоры Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в танцах на льду, рассказали о новом произвольном танце.

— Расскажите немного о своём произвольном танце.
Тельнов: У нас танец очень интересный, и опять же хотелось бы, чтобы мы смогли показать историю и вы смогли это понять через прокат. Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. В прокате есть несколько стадий отношений между нами с Дашей: мы просто с ней соседи, которые живут рядом, и будут различные ситуации, изменения, из которых будут вытекать как раз таки следующие последствия.

— Тяжело ли примерять на себя такие образы?
Дрожжина: Тяжело, но мы справляемся.
Тельнов: Первое время, конечно же, когда ставят программу, бывает иногда тяжело, поскольку сразу может и не получиться. Самое тяжёлое — это донести саму историю. Сами истории ещё глубже, чем мы вам повествуем, очень многое Сергей Сергеевич черпает из своей жизни. Мы с Дашей очень благодарны нашим тренерам, за все труды, вложенные в нас!

— Кто вам такую идею предложил?
Дрожжина: Сергей Сергеевич Плишкин — постановщик наших программ. У него уже была эта задумка ранее. В целом постановка прошла довольно-таки легко и быстро.

— Как создаются костюмы для ваших программ?
Тельнов: Придумывает костюмы моя мама вместе с тренерами. Тренеры представляют идеи, а мама их уже начинает реализовывать, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

