Тельнов: если бы нам всем было дано очень много времени… Я бы все образы примерил

Российские фигуристы-юниоры Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в танцах на льду, рассказали, как работают над образами.

— Как работаете над вживанием в образы?

Дрожжина: Просто думаем об истории и вживаемся в неё.

Тельнов: Нам представляют историю, и мы начинаем в неё вживаться, проживать её, в особенности в танце. Конечно же, мы можем вне тренировочного процесса также повторять данную идею, прорабатывать её между нами. Но в основном эта работа основывается на прокатах, на наработке вообще всей программы.

— Отрабатываете ли программу в зале с хореографом?

Тельнов: Ну да, мы это всё, конечно же, отрабатываем абсолютно. И хореографию, и эмоции, и взгляды — всё это мы прорабатываем как на льду, так и на земле. Потому что что-то можно проработать проще и быстрее на земле и потом уже перенести на лёд.

— Есть ли образ, который вы хотели бы попробовать?

Тельнов: Честно, если бы нам всем было дано очень много времени… Я бы все образы примерил. Ну, потому что это правда, это очень интересно. Хотелось бы попробовать многое, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.