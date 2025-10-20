Дрожжина и Тельнов оценили первое совместное золото ЮГПР и назвали свой следующий этап

Российские фигуристы-юниоры Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в танцах на льду, рассказали, в каком городе пройдёт их следующий этап Гран-при России.

— Это ваша первая золотая медаль этапа Гран-при. Что для вас это значит?

Дрожжина: Чувствуем, что мы двигаемся в правильном направлении, и будем работать дальше.

Тельнов: Совершенно верно.

— Как отметите победу?

Тельнов: Поедим и спать (смеётся).

Дрожжина: Да (смеётся).

— Чувствуете ли прогресс по сравнению с началом прошлого сезона?

Дрожжина: Конечно, прогресс есть, мы с каждым годом становимся всё лучше и лучше. Дальше выступим на этапе в Москве, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.