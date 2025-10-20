Дрожжина и Тельнов поделились, как начали заниматься фигурным катанием

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, как начали заниматься фигурным катанием.

— Можете немного рассказать о себе, как вы начали заниматься фигурным катанием?

Дрожжина: В фигурное катание пришла очень просто, как и многие. В детстве очень много болела, и мне сказали заняться каким-то видом спорта. Сначала выбор пал на плавание, но с ним не сложилось. И я пришла в фигурное катание. Там мне понравилось, начала заниматься одиночным катанием.

Тельнов: У меня история очень схожа с Дашей. Я очень долгое время в детстве сильно болел, нам как-то посоветовали перейти в холодные виды спорта, чтобы укрепить иммунную систему. И так сложилось, что моей маме сказал врач об этой идее, и чуть ли не в этот же день помню — сидел около телевизора, и на тот момент шло фигурное катание. Какое именно соревнование шло — не вспомню, но это точно было на арене в моём родном городе Саранске. Когда смотрел, сказал маме, что очень хочу научиться так же красиво кататься, как и они.

Мама вспомнила, что нам как раз таки предлагали фигурное катание для здоровья. Ну и я очень сильно этого хотел. Несмотря на взрослый возраст для фигурного катания, мне было шесть лет тогда, было много вопросов по данным, что поздно пришёл. Но, несмотря на это, я здесь.