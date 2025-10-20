Скидки
Тельнов: цели на сезон — чисто катать, донести историю произвольного танца и наслаждаться

Российский фигурист Иван Тельнов, выступающий в танцах на льду с Дарьей Дрожжиной, рассказал, какие цели дуэт ставит на текущий сезон.

— Какие у вас глобальные планы на сезон?
Тельнов: Как и в каждом сезоне, мы очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы. Очень будем надеяться, что лично мы сможем донести до аудитории, до вообще всех людей, о чём была история. Чтобы мы могли не рассказывать, а сразу бам-бам: откатали — и всё, сразу люди поняли.

Мы понимаем, что это огромный труд, и этот труд именно на нас возлагается. Именно мы должны показать это, чтобы людям было понятно. Ну, грубо говоря, кататься чисто, донести историю и наслаждаться, — сказал Тельнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

