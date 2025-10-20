Дрожжина и Тельнов ответили, тяжело ли им было переезжать в Москву из родных городов

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали о переезде в Москву.

— Получается, Иван начинал свой путь в фигурном катании в Саранске, а вы, Дарья?

Дрожжина: А я в Санкт-Петербурге.

— Тяжело ли вам было переезжать в Москву?

Дрожжина: Да, на самом деле, именно сам переезд мне дался тяжело, но сейчас я счастлива.

Тельнов: Ну, переезд был очень давно у меня, уже много лет живу в Подмосковье — Москве. Переезд был для меня не так сложен, поскольку когда с тобой любимые старшие братья, вообще без разницы, хоть куда. Хоть в воду, хоть в огонь. Благодаря братьям, семье мне было сильно легче, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.