Тельнов — о том, как ушёл из одиночки: у меня был разрыв мышц бедра. Учился заново ходить

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали о начале своей карьеры.

— Почему решились на переезд? И у кого вы начинали кататься?

Дрожжина: Начинала в одиночном катании. Потом не сложилось с прыжками, и я решила перейти в танцы на льду. Там каталась у Елены Михайловны Фоминой. И потом искала партнёра, в итоге нашли его в Москве. И вот так я к Ване поехала в Москву кататься.

Тельнов: Достаточно долго занимался одиночным катанием в родном городе. Потом приняли решение, что надо переехать в Москву и попробовать там. В Саранске на тот момент, к сожалению, начали уходить тренеры, просто так оставаться было бессмысленно — это конец карьеры. И поэтому мы решились на достаточно тяжёлый для семьи шаг – переезд в Москву. Первым моим тренером была Виктория Буцаева, я тренировался у неё в ледовом [дворце] в «Москвиче», где-то год–два. Она очень хорошо тренировала нас, благодаря ей даже смог собрать свой первый триксель. Я этим очень сильно гордился и очень сильно ценил всех тренеров, которые помогли мне с этим. Но в один момент получил травму – как раз таки после тройного акселя.

Вроде как для спортсмена не сильно упал, но травмы были критичные, поскольку поначалу обещали вообще переломы бедра. И, скорее всего, надо было заканчивать со спортом из-за таких травм. Но, слава богу, мне повезло. Врач сказал, что я самый везучий. У меня был разрыв мышц бедра. И после того, как отлежал месяц в больнице, не вставая с койки, потом заново учился ходить: с палками и без них. А затем вышел снова на лёд, потому что горю этим спортом, я очень сильно люблю фигурное катание.

После всего этого моим родителям позвонили тренеры из группы Александра Жулина и предложили перейти в танцы на льду. Я подумал: в одиночном катании не всё идеально складывается. Скорее всего, всё равно приду в танцы на льду через какое-то время, к тому же тренеры были заинтересованы во мне. Поэтому решил, что это шанс который нельзя упускать, благодаря которому я смогу показать себя и стать лучше!

— Старые травмы не беспокоят? Как со здоровьем дела?

Тельнов: Нет, со здоровьем у меня всё великолепно, заживает всё очень быстро и до сих пор ничего не беспокоит. Это был просто разрыв мышц, всё это заживает достаточно быстро, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.