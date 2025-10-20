Скидки
Фигурное катание

Дрожжина и Тельнов рассказали, у кого начинали заниматься в танцах на льду

Дрожжина и Тельнов рассказали, у кого начинали заниматься в танцах на льду
Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали о своих первых наставниках.

— У кого вы начинали заниматься в танцах?
Дрожжина: Каталась у Елены Михайловны Фоминой, мне там очень сильно нравилось. Я перешла, потому что искала партнера.
Тельнов: Начинал в группе Александра Жулина. Было тяжело, поскольку многое в первое время не получалось. Но, несмотря на это, достаточно быстро собрался. Через некоторое время перешёл в мою нынешнюю группу. И я очень счастлив, поскольку нашёл своих людей.

— Каких успехов добились в одиночном катании?
Дрожжина: У меня не было особых успехов в одиночном катании.
Тельнов: Честно, не знаю, не могу чем-то прямо сильно похвастаться. Были какие-то достижения, но я всё равно их не считаю чем-то прямо ценным, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

