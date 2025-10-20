Скидки
Фигурное катание

Тарасова сомневается, что Фурнье Бодри и Сизерон выиграют Олимпийские игры в Милане
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что вероятность того, что французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон станут олимпийскими чемпионами Игр в Италии в феврале 2026 года, невысока, так как танцорам на льду нужно поработать над одной из программ. При этом Тарасова отметила, что техническое мастерство спортсменов находится на достойном уровне.

«Мне кажется, они не выиграют Олимпийские игры. Надо внимательно смотреть и на конкурентов. Отмечу, что произвольная программа была божественным подарком всем нам. Так никто не катался, не катается и не пока не будет кататься. Всё, что они делали, — уникально, только им это под силу. Какие-то отдельные элементы могут исполнить и другие, но все вместе…

Возможно, до Олимпиады они ещё прибавят. Оригинальный танец у них получился не таким новаторским, как произвольный. Надо что-то с ним делать, и они в состоянии это сделать. Их техническое совершенство не подлежит сомнению, как и уникальное мастерство», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Ранее Фурнье Бодри и Сизерон выиграли первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

