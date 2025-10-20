Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ханю, Медведева, Ягудин». Фигуристы назвали своих героев предстоящей Олимпиады в Италии

«Ханю, Медведева, Ягудин». Фигуристы назвали своих героев предстоящей Олимпиады в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы, принявшие участие в первом этапе Гран-при ISU во французском городе Анже, ответили на вопрос, кого считают своим героем предстоящих Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года. Видео с опросом опубликовал официальный аккаунт Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети.

Ника Эгадзе (Грузия): Снуп Догг (американский рэпер будет работать на Олимпийских играх корреспондентом телекомпании NBC. — Прим. «Чемпионата»).

Илья Малинин (США): Юдзуру Ханю, конечно. Он один из величайших в фигурном катании. Тот, на кого я всегда равняюсь. Он почти идеален, просто потрясающий.

Адам Сяо Хим Фа (Франция): Алексей Ягудин.

Изабо Левито (США): Евгения Медведева.

Михаил Селевко (Эстония): Нэйтан Чен.

Лорин Шильд (Франция): Ю На Ким.

Лукас Бричги (Швейцария): Роджер Федерер (швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира и один из самых титулованных теннисистов в истории. — Прим. «Чемпионата»).

Материалы по теме
Малинин: пытаюсь понять, как быть на 100% готовым к Олимпийским играм
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android