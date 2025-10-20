«Не оторвать глаз». Туктамышева — о выступлении Фурнье Бодри и Сизерона на Гран-при

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление французских спортсменов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, соревнующихся в танцах на льду, на первом этапе Гран-при ISU, который прошёл во французском городе Анже.

«Как мне понравились Лоранс и Гийом! Не оторвать глаз», — написала Туктамышева у себя в телеграм-канале.

Ранее Фурнье Бодри и Сизерон выиграли первый этап Гран-при. Этот турнир стал первым международным стартом в совместной карьере спортсменов.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.