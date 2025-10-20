Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не оторвать глаз». Туктамышева — о выступлении Фурнье Бодри и Сизерона на Гран-при

«Не оторвать глаз». Туктамышева — о выступлении Фурнье Бодри и Сизерона на Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление французских спортсменов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, соревнующихся в танцах на льду, на первом этапе Гран-при ISU, который прошёл во французском городе Анже.

«Как мне понравились Лоранс и Гийом! Не оторвать глаз», — написала Туктамышева у себя в телеграм-канале.

Ранее Фурнье Бодри и Сизерон выиграли первый этап Гран-при. Этот турнир стал первым международным стартом в совместной карьере спортсменов.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Материалы по теме
Фурнье Бодри и Сизерон: мы сразу решили, что хотим пройти этот путь вместе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android