«Будет очень непросто». Константинова — о перспективах россиян на Олимпиаде

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила перспективы Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года.

Ранее Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине, дающий обоим фигуристам возможность участвовать в Олимпиаде.

– Смотрели контрольные прокаты сборной России? Кто впечатлил больше всего?

– Да, смотрела и прокаты, и квалификационный турнир в Пекине. В этом сезоне у меня будто новая волна любви к моему виду спорта. В прошлом сезоне у меня не было такого интереса. Наверное, дело в том, что мы маленькими, но очень важными шагами возвращаемся на международную арену, и это играет большую роль.

Аделия и Пётр – большие молодцы. На них была колоссальная нагрузка – и в СМИ, и психологическая. Это огромная ответственность: от них зависела путёвка на Олимпиаду. У них не было сильных конкурентов, но всё равно это было очень ответственно, и ребята справились. Мы вернулись, мы всё ещё первые.

– Как оцениваете перспективы Аделии и Петра на Олимпиаде?

– Наверное, мое мнение будет не самым оптимистичным, однако сам факт, что нам дали шанс поехать даже без гимна, без флага, без танцевальных дуэтов и пар, уже большой шаг.

Конечно, Россия всегда двигала фигурное катание вперёд, но сейчас появляются новые звезды, в Японии, в США, и они растут без нас. Поэтому нам будет очень непросто. Мы видим оценки на внутренних стартах, которые взлетают в космос. Международные судьи будут внимательнее, жёстче, оценки там неизбежно ниже.

Мы просто должны быть рады, что снова возвращаемся. Но надеюсь, что возвращаемся, чтобы выигрывать и снова быть в лидерах, ведь фигурное катание без России никогда не будет настоящим, — приводит слова Константиновой «Спорт день за днём».