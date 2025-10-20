Дрожжина: самое сложное в танцах — параллельно кататься, чтобы всё было чётко

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов рассказали, что для них самое сложное в танцах на льду.

— Что для вас самое сложное в танцах – именно как в дисциплине?

Дрожжина: Наверное, самое сложное — это параллельно кататься, чтобы всё было чётко и параллельно.

Тельнов: Да, поддерживаю Дашу. Это самое основное. Как бы мы оба ни хотели танцевать, показать, что можем кайфануть в своём прокате, в любом случае должны друг за другом постоянно следить, чтобы всё было параллельным. Конечно, в первое время это тяжело, но со временем этот навык нарабатывается. Надеемся, что мы его улучшим до идеала. Хотя идеала не бывает. Можно всегда лучше, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.