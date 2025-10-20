Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дрожжина: самое сложное в танцах — параллельно кататься, чтобы всё было чётко

Дрожжина: самое сложное в танцах — параллельно кататься, чтобы всё было чётко
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов рассказали, что для них самое сложное в танцах на льду.

— Что для вас самое сложное в танцах – именно как в дисциплине?
Дрожжина: Наверное, самое сложное — это параллельно кататься, чтобы всё было чётко и параллельно.
Тельнов: Да, поддерживаю Дашу. Это самое основное. Как бы мы оба ни хотели танцевать, показать, что можем кайфануть в своём прокате, в любом случае должны друг за другом постоянно следить, чтобы всё было параллельным. Конечно, в первое время это тяжело, но со временем этот навык нарабатывается. Надеемся, что мы его улучшим до идеала. Хотя идеала не бывает. Можно всегда лучше, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Эксклюзив
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android