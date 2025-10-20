Юниоры Дрожжина и Тельнов раскрыли свой секрет быстрого скатывания

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, как у них получилось быстро скататься.

— Для вас это уже третий совместный сезон. Можно ли сказать, что вы скатались?

Дрожжина: Я считаю, что да, так можно сказать. Мы скатались.

Тельнов: Я поддержу Дашу.

— В чем секрет такого быстрого скатывания?

Дрожжина: Наверное, слушать друг друга.

Тельнов: И хорошее отношение друг к другу.

— Как думаете, у вас уже вырисовывается собственный стиль?

Тельнов: Мы думаем, что да. Очень многие люди подмечают, что мы — та пара, которая отличается как раз таки стилем катания. Поэтому мы думаем, что у нас что-то вырисовывается, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.