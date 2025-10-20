Скидки
Фигурное катание

Дрожжина — о том, как решает разногласия с Тельновым: стараемся говорить друг с другом

Дрожжина — о том, как решает разногласия с Тельновым: стараемся говорить друг с другом
Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, как решают разногласия в паре.

— Как вам удаётся сохранять взаимоотношения?
Тельнов: Мы с Дашей — хорошие друзья. Можем погулять, сходить куда-нибудь, часто общаемся и слушаем друг друга.

— Не было ли у вас каких-то кризисных ситуаций в дуэте?
Тельнов: Были какие-то ссоры, но у всех людей в обществе бывают какие-либо разногласия. Благодаря тому, что мы находили компромиссы, подстраивались друг под друга, у нас всё хорошо.
Дрожжина: Мы стараемся разговаривать друг с другом и также стараемся рассказать о проблемах тренерам, чтобы они нам помогли их решить. А перед соревнованиями разбираем ошибки в программах, просто подбадриваем друг друга, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

