Дрожжина: Ваня очень любит заниматься муравьями, и я часто хожу к нему посмотреть

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, какие у них есть общие увлечения.
— У вас есть какие-то общие увлечения?
Тельнов: Наверное, животные.
Дрожжина: Ваня очень любит заниматься муравьями, и я часто хожу к нему на них посмотреть.
Тельнов: У меня дома очень много различных экзотических питомцев – это как насекомые, так и рептилии, рыбки, собака. У меня дома прям интересно! — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.
На первом этапе Гран-при России в Москве Дрожжина и Тельнов заняли первое место с результатом 159,28 балла.