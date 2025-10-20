Дрожжина: Ваня очень любит заниматься муравьями, и я часто хожу к нему посмотреть

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, какие у них есть общие увлечения.

— У вас есть какие-то общие увлечения?

Тельнов: Наверное, животные.

Дрожжина: Ваня очень любит заниматься муравьями, и я часто хожу к нему на них посмотреть.

Тельнов: У меня дома очень много различных экзотических питомцев – это как насекомые, так и рептилии, рыбки, собака. У меня дома прям интересно! — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

На первом этапе Гран-при России в Москве Дрожжина и Тельнов заняли первое место с результатом 159,28 балла.