Фигурное катание

Дрожжина: у нас в группе очень дружелюбная и положительная атмосфера

Дрожжина: у нас в группе очень дружелюбная и положительная атмосфера
Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали с кем из фигуристов своей группы они общаются чаще всего.

— С кем в группе вы чаще всего общаетесь?
Дрожжина: Чаще всего общаюсь с Варварой Слуцкой. Тельнов: Я, наверное, чаще общаюсь с тренерами, а из спортсменов со всеми, в принципе, общаюсь.

— Какая у вас вообще атмосфера в группе?
Дрожжина: Мне кажется, у нас в группе очень дружелюбная и положительная атмосфера. Тельнов: Да, у нас очень позитивная группа, честно. Что бы ни случилось, мы всегда навеселе. Никогда нет никаких вообще ссор. Вообще никогда не было.

— Есть ли у вас конкуренция в группе?
Тельнов: Честно, не знаю, как ответить на данный вопрос. Лично я отношусь к этой теме так: мы все должны хорошо относиться друг к другу, ценить, уважать и держать хорошие отношения. Поскольку соперниками мы являемся только в цифрах на бумаге, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

