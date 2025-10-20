Скидки
Фигурное катание

Тельнов: Щербакова/Гончаров — звёздочки нашей группы. Мы за них всегда болеем, всегда рады

Тельнов: Щербакова/Гончаров — звёздочки нашей группы. Мы за них всегда болеем, всегда рады
Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали за кого из фигуристов из своей группы они переживают более всего, отметив Анну Щербакову и Егора Гончарова.

— С вами в группе тренируются Анна Щербакова и Егор Гончаров. Следите вообще за ребятами, общаетесь с ними?
Дрожжина: Да, конечно!
Тельнов: Конечно! Это звёздочки нашей группы. Мы за них всегда болеем, всегда рады.

— Как вам их постановки в этом сезоне?
Дрожжина: Мне очень нравятся!
Тельнов: Мне тоже. Всё, что делают наши тренеры, прекрасно.

— За советом каким-нибудь можете к ним подойти?
Дрожжина: Да, можем, конечно.
Тельнов: Егор и Аня не только очень хорошие спортсмены, но ещё и отличные люди. Они очень добрые, отзывчивые. Абсолютно по любому вопросу могу подойти как к Ане, так и к Егору. И они спокойно помогут. Они правда очень хорошие. Мы их за это очень ценим, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

