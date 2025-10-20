Скидки
Дрожжина и Тельнов рассказали, следят ли за зарубежными соревнованиями

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, следят ли за зарубежными соревнованиями.

— Хотелось бы немного поговорить о зарубежных стартах. Следите за ними?
Дрожжина: Я не особо слежу за международными стартами.
Тельнов: Тоже не могу сказать, что я прямо слежу за стартами. Мы можем с Дашей посмотреть. Допустим, наши тренеры смотрят какие-то соревнования — и мы можем вместе с ними понаблюдать, обсудить какие-то плюсы. Что-то можно будет подметить, что-то можно улучшить, что-то можно взять себе. Но прямо так, чтобы следить — скорее всего нет.

— Кого можете выделить из иностранцев?
Тельнов: Мы можем посмотреть кого-то с родителями, но чтоб выделять… Наверное, нет, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

