Тельнов — о желании выйти на международку: интересно посмотреть, насколько мы хороши и они

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, что были бы не против выступить на международных соревнованиях, чтобы оценить свой уровень катания в сравнении с остальными фигуристами мира.

— Есть ли у вас желание выйти и посоревноваться вместе с зарубежными ребятами?

Дрожжина: Ну, такое желание есть, конечно.

Тельнов: Интересно посмотреть, насколько мы хороши, насколько они. Увидеть вообще, как это выглядит. Плюс как раз живьём на это интереснее смотреть, чем по телевизору или по телефону, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.