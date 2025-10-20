Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тельнов — о желании выйти на международку: интересно посмотреть, насколько мы хороши и они

Тельнов — о желании выйти на международку: интересно посмотреть, насколько мы хороши и они
Комментарии

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, что были бы не против выступить на международных соревнованиях, чтобы оценить свой уровень катания в сравнении с остальными фигуристами мира.

— Есть ли у вас желание выйти и посоревноваться вместе с зарубежными ребятами?

Дрожжина: Ну, такое желание есть, конечно.
Тельнов: Интересно посмотреть, насколько мы хороши, насколько они. Увидеть вообще, как это выглядит. Плюс как раз живьём на это интереснее смотреть, чем по телевизору или по телефону, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Эксклюзив
«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android