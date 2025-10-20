Тельнов и Дрожжина: будем рады, если Медведева однажды прокомментирует наш прокат

Российские фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, выступающие в юниорских танцах на льду, рассказали, почему хотели бы, чтобы серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала их выступления во время соревнований.

— Были ли у вас кумиры в детстве?

Дрожжина: В одиночном катании — Евгения Медведева.

— А чем она вам нравилась?

Дрожжина: Её артистизм, красивая хореография.

Тельнов: Как бы забавно не звучало, но то же самое. Просто за Медведевой я мог следить, особенно когда она приезжала к нам в Саранск. И я мог смотреть, наблюдать вживую, как она выступает. Было очень интересно.

— Евгения Медведева в этом сезоне вновь будет комментировать российские старты. Хотели бы, чтобы она однажды прокомментировала ваш прокат?

Тельнов: Мы были бы очень рады.

Дрожжина: Хотелось бы (улыбается), – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.