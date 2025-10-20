Скидки
Фигурное катание

Александра Трусова раскрыла имена крёстных своего сына

Александра Трусова раскрыла имена крёстных своего сына
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что крёстными её сына Михаила стали фигуристка Мария Лёвушкина и двоюродный брат Илья.

«Теперь Маша официально часть моей семьи, она стала крёстной мамой Миши. А крёстным мы выбрали Илью, моего двоюродного брата. Мы можем быть спокойны, ведь у нашего сына самые крутые в мире крёстные», — написала Трусова в социальных сетях.

Пост доступен в телеграм-канале Александры Трусовой.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын.

